В николаевском сквере нашли тело повешенного пенсионера

В Николаеве в среду, 7 марта, в сквере «Комсомльский» обнаружили тело повешенного мужчины.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Погибшего обнаружила прохожая, которая сообщила о происшествии в полицию. На месте работали сотрудники следственно-оперативной группы и судмедэксперт.

По предварительным данным, на теле пожилого мужчины нет явных следов насильственной смерти. Документов при нем полицейские не обнаружили.

Напомним, на Николаевщине подросток покончил с собой, повесившись на дверной ручке.