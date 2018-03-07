В Запорожской ОГА проводят обыски по делу хищения более 3 миллионов гривен, выделенных на строительство детского сада

Следователи и оперативники управления по защите экономики сегодня проводят обыски в управлении капитального строительства (УКС) Запорожской облгосадминистрации, должностные лица которого подозреваются в хищении 3,2 миллиона гривен, выделенных на строительство детского сада.

Об этом сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в Запорожской области Олег Золотоноша.

По его словам, правоохранители задокументировали преступную деятельность группы лиц, действовавших по предварительному сговору.

«Сегодня следователи и оперативники управления по защите экономики проводят обыски в УКС Запорожской ОГА. Вручены сообщения о подозрении должностным лицам УКС», - написал Золотоноша.

Указанные должностные лица подозреваются в хищении бюджетных денежных средств, выделенных на строительство детского сада на 140 мест. Он также продемонстрировал фотографии «детского сада из труб и швеллеров», на строительство которого было выделено более 3 млн гривен.

Напомним, ранее прокуратура вручила подозрение экс-замглаве Запорожской ОГА за хищение денег при строительстве линии обороны на Донбассе.