«По указке серийного убийцы»: утопившие николаевца подростки ранее убили и изнасиловали военнослужащего на Луганщине

Убившие николаевца подростки из Луганской области по указке заключенного вступали в сексуальные связи с мужчинами, а потом убивали своих жертв.

Об этом сообщает отдел коммуникации Главного управления Нацполиции в Николаевской области.

Как известно, 5 февраля в Ингульском районе Николаева трое подростков из Луганщины утопили мужчину с нетрадиционной ориентацией.

В полиции установили, что трое жителей Луганской области, один 16-ти и двое 17-ти лет, приехали в Николаев еще несколько месяцев назад. Они придумали историю, что в Николаев приехали на учебу, а на самом деле прятались в арендованной квартире от следствия после совершения группового убийства и изнасилования военнослужащего на Луганщине.

Подростки поддерживали постоянную связь с 44-летним заключенным, приговоренным к пожизненному лишению свободы за совершение ряда убийств и изнасилований. От «куратора» они периодически получали разные задачи. Наставнику подростки подчинялись беспрекословно, и выполняли его задачи по любой цене.

Злоумышленники через сайты выбирали жертву, начинали общение, а потом договоивались о встрече, чтобы снять на видео групповые развлечения и отправить заказчику.

Пострадавший николаевец имел нетрадиционные интимные предпочтения, поэтому для поиска единомышленников был зарегистрирован на специальном сайте. Долго уговаривать мужчину, чтобы он согласился на деликатные предложения собеседников, не пришлось.

В день убийства житель Николаева ожидал визит юношей у себя дома. Там события развернулись неожиданно для хозяина: несовершеннолетние раздели домовладельца, сняли с него и с себя одежду, а после начали имитировать непристойные действия, которые снимали на видео. После они принялись угрожать жертве оглаской.

«Затем куратор из тюрьмы приказал им убить жертву. Для этого подростки наполнили ванну водой и утопили мужчину, после чего из квартиры забрали технику хозяина, его банковскую карточку, с которой сняли семь тысяч гривен, и ушли», – говорится в сообщении.

Позже подозреваемых вместе с похищенными ценностями задержали полицейские. Сейчас с куратором злоумышленников, который отбывает наказание в тюрьме на Днепропетровщине, работают правоохранители.

Также правоохранители проверяют причастность задержанных к совершению аналогичных преступлений не только на территории Луганской и Николаевской областей, но и других регионов.

Всем несовершеннолетним жителям Луганщины сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных пунктом 12 части 2 статьи 115 «Умышленное убийство» и части 4 статьи 187 «Разбой» Уголовного кодекса Украины. Санкции статей предусматривают наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.