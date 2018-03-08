В Малайзии магазин объявил о продаже «айфонов» с огромной скидкой – за ними выстроилась очередь из 11 тысяч человек

Малайзийский магазин техники Apple пообещал десять 50-долларовых iPhone 5S в рамках распродажи выставочной продукции, но столкнувшись с очередью из 11 тысяч людей, все отменил.

Об этом сообщает «Itc.ua».

В рамках оговариваемой акции магазин рассчитывал продать порядка 200 устройств за два дня. Продавец оговорил, что 50-долларовых iPhone 5S будет всего десять штук, а дешевых iPad, Macbook Air и iMac ($77, $128 и $255) и вовсе лишь по одному, но эта оговорка ничего не изменила.

Первые клиенты начали выстраиваться у входа в ТЦ, где расположен магазин, еще за 18 часов до открытия. К моменту начала акции у входа в отдел магазина в торговом центре Куала-Лумпура образовалась длинная очередь, которая заполнила коридоры всего торгового центра, парковку и прилегающую улицу. Более 11 тысяч людей пришли купить гаджеты Apple со скидкой.

В итоге распродажа так и не состоялась. Руководство приняло решение закрыть магазин «из соображений безопасности» и перенести акцию на неопределенный срок.

Позже на страничке магазина в Facebook появилось сообщение, в котором принесли извинения и выразил благодарность всем клиентам, которые ради распродажи приехали из других штатов и простояли всю ночь в очереди. В качество компенсации магазин предложил временные скидки на iPhone 6, iPhone X, MacBook Air.

Напомним, ранее сообщалось, что в Венесуэле на фоне дефицита продовольствия люди разграбили 20 магазинов.