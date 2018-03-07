Одесская полиция с погоней и стрельбой задержала банду воров-барсеточников

В Одессе полицейские со стрельбой задержали троих воров-барсеточников.

Об этом сообщает «Думская».

«С полчаса назад одесские полицейские задержали возле автовокзала «Привоз» троих воров-барсеточников, уроженцев одного из постсоветских государств», - говорится в сообщении.

Правоохранителям пришлось применить оружие, поскольку преступники пошли на таран и пытались сбить полицейского. Один из них получил ранение в живот из травматического пистолета.

Отмечается, что злоумышленников взяли с поличным - при попытке сорвать сумку.

Напомним, ранее в Одессе полиция со стрельбой задержала банду «барсеточников» из Грузии.