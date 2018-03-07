В Одессе полиция нашла голову убитой предпринимательницы и пистолет, из которого ее застрелили

Полиция нашла голову убитой 29-летней Анны Ергиевой, чье обезглавленное тело нашли 27 февраля в квартире на Средней улице. Преступник выбросил ее в катакомбы Лиманского района Одесской области.

Об этом сообщил глава одесской полиции Дмитрий Головин на своей странице в Facebook.

Задержанный по подозрению в убийстве повар-сушист рассказал, что бросил ее в катакомбах, обнаружили пистолет, из которого предположительно была убита женщина.

По его словам, пистолет — иностранного производства, что называется, «дамский». Ранее в квартире задержанного нашли вещи, принадлежавшие жертве, два ножа и патроны калибра 9 мм.

Напомним, 27 февраля в Одессе полицейские нашли в квартире на Средней улице обезглавленное тело девушки. Позже полиция задержала подозреваемого в жестоком убийстве 29-летней предпринимательницы.