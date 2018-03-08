«Газпром» заплатит все до копейки», - Порошенко о газовом шантаже РФ

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что «Газпром» полностью выплатит НАК «Нафтогаз» $2,56 млрд в соответствии с решением Стокгольмского арбитража.

О том, как украинская сторона обеспечит выплату средств, президент рассказал в среду в интервью украинским телеканалам, передает «5 канал».

- У меня нет никаких сомнений, что Украина получит все до копейки. Я заявляю, что этот вопрос абсолютно не о деньгах. Этот вопрос имеет геополитическое значение, — заявил Порошенко.

Кроме того, президент рассказал, что по его поручению юристы уже начали прорабатывать вопрос ареста активов российской стороны для обеспечения взыскания соответствующих сумм.

Он также отметил, что Украина в газовом споре с Россией полностью выполняет обязательства и заблаговременно предупредила европейских партнеров о потенциальном разрыве контрактов с «Газпромом». В свою очередь, российская сторона из-за шантажа Украины и отказа от исполнения решения Стокгольмского арбитража сильно испортила свою репутацию в глазах международных партнеров.

- Скажите мне, пожалуйста, кто будет далее доверять России как надежному газопоставщику, кто будет поддерживать «Северный поток-2, — добавил Порошенко.

Кроме того, президент рассказал представителям телеканалов, что Украина, несмотря на вынужденное 14%-ное сокращение расхода природного газа, не стала сокращать его транзит в ЕС.

Как сообщалось, Стокгольмский арбитраж обязал «Газпром» доплатить НАК «Нафтогаз Украины» $4,63 млрд за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. Таким образом, по результатам двух арбитражных споров между компаниями на поставку и транзит газа «Газпром» должен доплатить НАК $2,56 млрд.

В свою очередь «Газпром» подтвердил, что должен выплатить НАК «Нафтогаз Украина» $2,56 миллиарда по решению арбитража в Стокгольме.

Вместе с тем, «Газпром» отказался начать в марте газ поставки газа для НАК «Нафтогаз Украины» и вернул внесенную предоплату, настаивая на необходимости подписания дополнительного соглашения к действующему контракту на 2009-2019 годы.

В то же время «Укртрансгаз» заявил, что «Газпром» с начала года не выполняет технические условия, подавая газ к украинской границе с заниженным по отношению к контрактному давлением.

Глава НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев заявил о дефиците газа в Украине в объеме около 10 млн кубометров в сутки из-за морозов и отказа «Газпрома» в его поставках, в связи с чем предложил ввести ограничения на потребление газа в стране 3-4 марта 2018 года.