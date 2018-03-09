В Николаеве полиция заподозрила заведующую «инфекционки» в постановке ошибочного диагноза – после лечения у ребенка ухудшилось здоровье

Полиция открыла уголовное производство относительно заведующей Николаевской областной детской инфекционной больницы из-за ненадлежащего исполнения своих служебных обязанностей, в результате чего пострадал малолетний ребенок.

Об этом свидетельствует соответствующие определение Ленинского районного суда Николаева.

Уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 140 («Ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником») Уголовного кодекса Украины, внесено в Единый реестр досудебных расследований 16 февраля этого года.

Во время досудебного расследования полиция установила, что врач детской инфекционной больницы неверно установил диагноз, поэтому неправильное назначение лечения возможно привело к ухудшению его состояния и развития другой болезни ребенка.

Следствие просило суд и получило разрешение на получение доступа к медицинским данным ребенка, которые направят для проведения судебно-медицинской экспертизы с целью установить причинную связь между неправильным лечением и ухудшением состояния здоровья малолетнего.

Напомним, в Николаеве суд освободил от ответственности главврача, экс-«регионала» Евгения Волохова, в чьем роддоме умерла роженица.