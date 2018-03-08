Войска Асада захватили больше половины Восточной Гуты, количество жертв возросло до 900, – наблюдатели

Читают: {{ reading || 0 }}Прочитали:{{ views || 10 }}Комментариев:{{ comments || 0 }}    Рейтинг:(6)   

Войска сирийского президента Башара Асада захватили больше половины территории Восточной Гуты. 

Об этом пишет AP со ссылкой на заявления правозащитников.

Медики и местные жители заявляют об использовании хлорина во время атаки на город. Вместе с тем, официального подтверждения данной информации нет.

По данным наблюдателей, количество погибших в результате обстрелов в Восточной Гуте превысило 900 человек, пишет AFP.

С 18 февраля в регионе не утихают бои, гибнет все больше людей, поступают сообщения об обстреле больниц и голоде среди населения.

24 февраля Совет Безопасности ООН единогласно одобрил резолюцию о 30-дневном прекращения огня в Сирии.

С 27 февраля с 09:00 до 14:00 в Восточной Гуте должны были начаться гуманитарные паузы для выхода мирного населения из зоны боевых действий. Однако режим тишины нарушили. 28 февраля сирийские правительственные войска продолжили наземное наступление.

4 марта Башар Асад заявил, что его войска должны продолжить наступление на анклав повстанцев в Восточной Гуте, несмотря на международные призывы положить конец кровопролитию.

Роман Свиридов

Оставить свои комментарии и высказать свое мнение Вы можете на странице «Преступности.НЕТ» в социальных сетях Facebook ВКонтакте

русскийпреступность