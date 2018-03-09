В Великобритании в кому впали отравленные российский экс-полковник ГРУ, его дочь и полицейский, прибывший на место происшествия

Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, отравленные 4 марта нервно-паралитическим веществом в английском Солсбери, находятся в коме.

Об этом сообщил телеканал Sky News.

Кроме того, в коме находится и полицейский, который первым прибыл на место отравления.

Согласно заявлению контртеррористического подразделения Скотленд-Ярда, состояние полицейского вызывает оптимизм.

«Я переговорила с(шефом контртеррористического подразделения Скотленд-Ярда — ред.) Марком Роули этим утром. Два человека, которые являлись целями нападения, до сих пор находятся в очень тяжелом состоянии. Полицейский говорит и вступает в контакт с окружающими. Поэтому я более оптимистично настроена в отношении него», — заявила в интервью телеканалу ITV глава МВД Великобритании Эмбер Радд.

Отвечая на вопрос, надеется ли она на выздоровление полицейского, Радд сказала:

«Конечно, надеюсь, но оно (состояние – ПН) по-прежнему очень тяжелое».

Вместе с тем, США изучают ситуацию вокруг отравления в Великобритании Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

«В настоящее время мы рассматриваем эту ситуацию», — заявила в среду пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, отвечая на вопрос журналистов о том, собирается ли Вашингтон вводить санкции в отношении России в связи с отравлением Скрипаля.

Как сообщалось, 4 марта Скрипаль вместе с дочерью Юлией пострадали из-за воздействия неизвестного вещества в английском городе Солсбери. Они находятся в больнице, их состояние оцениваться как критическое.