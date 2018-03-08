В Николаеве судья всего на месяц арестовал двух подростков, подозреваемых в убийствах гомосексуалиста и военнослужащего

В Николаеве суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей троим подросткам из Луганщины, которые подозреваются в убийстве и изнасиловании военнослужащего, а также николаевца с нетрадиционной ориентацией.

Об этом «Преступности.НЕТ» собеседник в прокуратуре Николаевской области.

Как известно, 5 февраля в Ингульском районе Николаева трое подростков утопили гомосексуалиста. До этого они также убили и изнасиловали военнослужащего в Луганской области, откуда они родом. Оказалось, что трое несовершеннолетних выполняли эти преступления по указанию куратора – преступника, осужденного к пожизненному заключению за убийства и изнасилования.

Судья Ленинского районного суда Николаева Олег Кирильчук согласился с ходатайством и подозреваемым избрали строжайшую на время следствия меру пресечения – содержание под стражей.

При этом прокуратура просила всех троих уроженцев Луганщины отправить в СИЗО на 60 суток, но судья Кирильчук согласился с этим сроком только относительно одного подозреваемого. Еще двух подозреваемых отправили под арест на один месяц.

Отметим, что все несовершеннолетние подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных пунктом 12 части 2 статьи 115 «Умышленное убийство» и части 4 статьи 187 «Разбой» Уголовного кодекса Украины. Санкции статей предусматривают наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Напомним, в оккупированном Россией Крыму зверски убили иностранца нетрадиционной ориентации.