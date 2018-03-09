В России в реке выловили 52 человеческих кисти

В РФ в реке Амур обнаружили 52 человеческих кисти.

Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на источник в силовых структурах.

Фрагменты тел нашли рыбаки.

«По данным собеседника редакции, криминала нет. Сотрудники бюро судебно-медицинской экспертизы нарушили правила утилизации медицинских отходов, в результате чего отрубленные кисти оказались в реке. Кисти отрубают в морге у неопознанных трупов, чтобы снять отпечатки пальцев и проверить их по базе», - сообщает издание.

В России действует федеральный закон, согласно которому медицинские отходы должны быть уничтожены или захоронены надлежащим образом в соответствии с санитарными правилами и нормами.