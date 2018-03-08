В Тернополе мальчик не хотел идти на занятия танцами и «заминировал» дом своей учительницы

В Тернополе 7 марта мальчик не хотел идти на занятия по танцам и поэтому позвонил преподавательнице и сообщил, что в ее доме заложили взрывчатку.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Тернопольской области.

В полицию поступило сообщение от женщины – ей позвонил неизвестный, который сообщил о заминировании ее дома. На место происшествия выехали все экстренные службы. Взрывотехники и кинологи обследовали здание, тревога не подтвердилась.

Выяснилось, что женщине звонили с мобильного телефона, принадлежащего несовершеннолетней девочке. Как рассказала школьница, свой телефон она отдала однокласснику, который и сделал звонок. Парень признался, что позвонил преподавательнице, чтобы не идти на занятия по танцам. Сотрудники полиции составили на мать несовершеннолетнего «шутника» административные материалы.

Напомним, что ранее жительница Львова попросила полицию найти своего сына, который прятался в собственной комнате.