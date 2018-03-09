«Обстреляли и сожгли авто»: В Житомирской области «черные» лесорубы терроризируют лесников

В Житомирской области черные лесорубы обстреляли лесников, которые застали их за незаконной рубкой леса и пообещали сообщить об этом в полицию, а ночью сожгли служебное авто, стоявшее под лесничеством.

Об этом сообщает ТСН.

«Им не понравилось, что мы не дали им работать, они приехали разобраться с нашей рейдовой бригадой», — рассказал лесник Городницкого лесхоза, который был в рейдовой бригаде.

По словам другого лесника, это было предупреждение.

«Сначала служебные автомобили, а потом мастерам леса будут жечь дома», — считает Богдан Мизюк.

После инцидента на участке незаконной вырубки правоохранители организовали засаду, а черные лесорубы пришли ночью с оружием.

«Они начали убегать и сопротивляться, в том числе были выстрелы вверх. Эти лица задержаны», — рассказал начальник ГУ НП в Житомирской области Вячеслав Печененко.

Однако задержать удалось только троих — жителей Ровенской области.

За один раз браконьеры вывозят леса на 200 тысяч гривен, и у них хватает денег не только на бензопилы и траспорт, а еще и на оружие. Поэтому спецназовцы могут поселиться в лесу надолго.

Напомним, на Ровенщине около 200 копателей янтаря напали на полицейских – пострадали пять спецназовцев.