В Великобритании из-за отравления российского шпиона Скрипаля в больницы попали более 20 человек

В результате отравления в Великобритании бывшего военного разведчика, полковника ГРУ Сергея Скрипаля пострадал в общей сложности 21 человек.

Такое заявление сделал исполняющий обязанности главного констебля полиции Уилтшира Кир Притчард, сообщает Sky News.

«Многим людям понадобилась медицинская помощь, примерно 21 человеку, включая мужчину и женщину, которых нашли на скамейке», — сказал он.

Притчард также сообщил, что часть пострадавших, выйдя из больницы, продолжают наблюдаться амбулаторно, сдают анализы крови и получают консультации медиков.

По его словам, на данный момент в больнице находятся только Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, а также сержант полиции Ник Бейли.

Как сообщалось, 4 марта Скрипаль вместе с дочерью Юлией пострадали из-за воздействия неизвестного вещества в английском городе Солсбери. Они находятся в больнице, их состояние оцениваться как критическое.