В Запорожье девушка-патрульная 8 марта догнала и задержала уличного грабителя

В Запорожье командир 3-го батальона Дарья Красникова 8 марта, в свой выходной день самостоятельно задержала грабителя.

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Украины.

Дарья стала очевидцем того, как на улице Святого Николая неизвестные избили мужчину, забрали его барсетку и начали убегать. Полицейская немедленно взялась догонять нападавших и по телефону сообщила об этом своим коллегам.

Один из вероятных злоумышленников Дарья оперативно задержала. В то же время другой экипаж патрульных проверил прилегающую территорию и обнаружил пострадавшего. У задержанного обнаружили мобильный телефон пострадавшего, грабитель показал место, где они с сообщником выбросили вещи из барсетки. К тому же задержанный сообщил патрульным адрес проживания своего сообщника. Впоследствии задержали и второго подозреваемого.

Напомним, что в Николаеве грабитель напал на таксиста и пытался отобрать у него автомобиль.