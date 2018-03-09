Полиция по жалобе Медведчука открыла уголовное производство на киевских журналистов

Главное управление Национальной полиции в Киеве по требованию столичного Печерского райсуда начало уголовное производство по статье «нарушение неприкосновенности частной жизни» лидера пророссийской организации «Украинский выбор» Виктора Медведчука со стороны журналистов программы «Схемы».

Об этом сообщает «Радио Свобода».

«Копия постановления Печерского суда Киева по жалобе Медведчука, в интересах которого действует адвокат Кириленко И.И., поступила в Соломенский УП для внесения в Единый реестр досудебных расследований сведений о совершении уголовного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 182 Уголовного кодекса Украины («Нарушение неприкосновенности частной жизни»). Данные материалы были зарегистрированы в журнале единого учета заявлений и сообщений о совершенных уголовных правонарушениях и других событиях, и в дальнейшем начато уголовное производство», - говорится в ответе редакции от пресс-службы полиции Киева.

- Это ничто иное, как неудачная попытка банального давления на редакцию. Сейчас мы правовым способом добиваемся уголовной ответственности для охранников самого Медведчука, совершивших физическое нападение на нашу съемочную группу вблизи аэропорта Киев, помешав их законной журналистской деятельности. Одному из них Нацполиция Киева уже вручила подозрение. Очевидно, что «завести дело» на наших журналистов – это такой шаг Медведчука в ответ, - отмечает автор и ведущая программы «Схемы» Наталья Седлецкая.

Она отметил, что лидер пророссийской организации «Украинский выбор» Виктор Медведчук – лицо публичное, и даже официально уполномоченное государством участвовать в переговорном процессе по освобождению заложников.

- Наши журналисты не просто имели полное право проводить съемку. Они выполняли свой прямой журналистский долг – фиксировать факты, которые могут свидетельствовать о злоупотреблении Медведчука своим положением в собственных целях, - отметила Седлецкая.

Вечером 7 ноября 2017 года у VIP-терминала аэропорта «Киев», когда туда прилетел частный борт Виктора Медведчука, находилась съемочная группа «Схем» с целью зафиксировать его прямые перелеты в Россию. Виктор Медведчук, как уполномоченный государством на ведение переговоров по освобождению заложников, имеет на это исключительное право.

Однако, как обнаружили журналисты в предварительном расследовании, он пользуется этим правом также и по частным вопросам. Так, в ноябре прошлого года он прилетел из Москвы в компании народного депутата от «Оппозиционного блока» Тараса Козака и бизнесмена Нисана Моисеева.

Охранники Виктора Медведчука в масках и балаклавах применили силу против съемочной группы – толкали, били локтями, ставили подножки и несколько раз выбили камеру из рук оператора. Также охранники ослепляли камеру специальным фонарем. Все это происходило в публичном месте.