Полиция проверит, законно ли горздрав Николаева хочет выделить деньги частной фирме за услуги томографа

Ирина Шамрай Заводский отдел полиции открыл уголовное производство по просьбе проверить законность действий начальницы Управления здравоохранения Николаевского городского совета.

Об этом сообщили в Заводском отделе полиции.

Полиция проверит инициативу начальницы горздрава Ирины Шамрай о выделении средств из городского бюджета на компенсацию работ коммерческой фирмы, которая предоставляет платные медицинские услуги по использованию компьютерного томографа на базе Николаевской городской больницы скорой помощи.

«С целью установления или опровержения факта заинтересованности должностных лиц, следственным отделением сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по части 1 статьи 191 Уголовного кодекса Украины («Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением»). Продолжается следствие», - сообщили в полиции.

Отметим, что заявление о проверке действий Шамрай в полицию подал народный депутат Украины Сергей Каплин.

Напомним, что ранее горздрав просил 700 тысяч гривен для решения проблемы с услугами МРТ и КТ-обследования николаевцев. Это обеспечило бы БСМП данными услугами на год и, по мнению Шамрай, является более экономным вариантом, чем покупать собственный томограф и платить за его обслуживание.