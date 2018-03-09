В Николаеве бродячие собаки напали на женщину и ее маленького внука

В Николаеве 9 марта в микрорайоне Лески (Абиссиния) бродячие собаки напали на женщину и ее внука возрастом 3,5 года.

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщил отец мальчика Алекс Марковский.

По словам мужчины, он хочет «подтолкнуть администрацию района к решению данной проблемы», потому что подобные случаи происходили и ранее.

«Были обращения в службы, но реакции ноль», - говорит николаевец.

Ситуацию описывает и мать мальчика Мария Марковская в «Facebook»-группе «Contact Center при Миколаївській міській раді».