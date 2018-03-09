В Николаеве бродячие собаки напали на женщину и ее маленького внука

В Николаеве 9 марта в микрорайоне Лески (Абиссиния) бродячие собаки напали на женщину и ее внука возрастом 3,5 года.
Об этом «Преступности.НЕТ» сообщил отец мальчика Алекс Марковский.
По словам мужчины, он хочет «подтолкнуть администрацию района к решению данной проблемы», потому что подобные случаи происходили и ранее.
«Были обращения в службы, но реакции ноль», - говорит николаевец.
Ситуацию описывает и мать мальчика Мария Марковская в «Facebook»-группе «Contact Center при Миколаївській міській раді».
«Утром на прогулке в метре от детской площадки на моих ребенка и маму напала стая диких собак. Бабушка с внуком шли за руку, не бегали, не шумели, просто шли. Собаки (все с бирками на ушах) налетели неожиданно, сбили их с ног, разгрызли маме ногу и разорвали вещи, сын разбил губу, нос и счесал пол-лица. Слава Богу, мама закрыла Пашу и не дала его укусить. Оба очень напуганы, еле отбились. «Скорая» забрала их по больницам. Полиция приехала, развела руками и уехала», - сообщила женщина.