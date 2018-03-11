Отравленный разведчик Скрипаль после отъезда из РФ продолжал работать на Запад, – СМИ

Бывший разведчик ГРУ Сергей Скрипаль, который находится в больнице Великобритании после покушения на убийство, продолжал работать на разведывательные службы Великобритании и других зарубежных стран.

Об этом пишет «Financial Times» со ссылкой на источники в службах безопасности, сообщает «Новая газета».

Собеседники издания рассказали, что Скрипаль после 2010 года, то есть когда был передан Великобритании по обмену из России, передавал информацию зарубежным спецслужбам.

По словам бывшего сотрудника спецслужб, Скрипаль не мог помочь в оперативной работе, но он знал, как устроена российская разведка. Так, сказал собеседник газеты, бывший разведчик ГРУ мог объяснить, каковы были приоритеты России в засылке агентов на Запад, а также рассказать о способах вербовки и методах контрразведки.

Отмечается, что это особенно было полезно в подготовке сотрудников западных спецслужб.

Напомним, 4 марта Скрипаль вместе с дочерью Юлией пострадали из-за воздействия неизвестного вещества в английском городе Солсбери. Они находятся в больнице, их состояние оцениваться как критическое.

Позже в СМИ появилась информация, что в результате отравления в Великобритании бывшего военного разведчика Скрипаля пострадал в общей сложности 21 человек.