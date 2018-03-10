Избиение Левченко будут расследовать как насилие в отношении госдеятеля

Инцидент, произошедший 9 марта на улице Половецкой в ​​Киеве между нардепом Юрием Левченко и группой лиц будет расследоваться по статье «Насилие в отношении государственного деятеля».

Об этом сообщает прокуратура Киева.

«Инцидент, произошедший 9 марта 2018 года во время демонтажа гаражей на улице Половецкой в ​​Шевченковском районе столицы между народным депутатом Украины Юрием Левченко и группой лиц расследоваться по статье «Насилие в отношении государственного деятеля». Соответствующие сведения внесены в ЕРДР по ч. 2 ст. 346 УК Украины – «Угроза или насилие в отношении государственного или общественного деятеля», – говорится в сообщении.

Кроме того, в связи со стычками, которые произошли во время упомянутых событий, расследуется уголовное производство по части 2 статьи 296 («Хулиганство») Уголовного кодекса Украины.

В то же время напомним, что также сообщалось как в ходе этого конфликта народный депутат Юрий Левченко и депутат Киевсовета Святослав Кутняк пытались бросить бутылку с горючей смесью.