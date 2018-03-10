Под Николаевом пьяный водитель фуры предлагал патрульным взятку

В субботу, 10 марта, возле села Весняное под Николаевом пьяный водитель грузового автомобиля пытался дать взятку патрульным.

Об этом сообщает «0512».

Патрульные обратили внимание на грузовик, который перегородил въезд на автозаправочную станцию. При общении с водителем полицейские заметили у него явные признаки алкогольного опьянения. Мужчине предложили пройти тест на состояние алкогольного опьянения «Драгер», но он отказался.

Затем, водитель фуры начал предлагать полицейским деньги. В свою очередь полицейские предупредили мужчину, что за предложение неправомерной выгоды служебному лицу предусмотрена уголовная ответственность, но это его не остановило, водитель продолжил давать взятку.

В итоге, на пьяного водителя полиция составила административные материалы. На данный момент ведутся разбирательства.

Напомним, на Николаевщине пьяный водитель «ВАЗ-2108» пытался дать взятку патрульным, но те отказались.