Хакеры во время атаки на МИД Германии похитили документы по Украине и Brexit, - СМИ

Связанные с Россией хакеры, совершили атаку на немецкие правительственные сайты, похитили документы, касающиеся переговоров по выходу Великобритании из ЕС, Украины и Беларуси.

Об этом сообщает «Украинская правда», с ссылкой на «Spiegel Online».

Всего хакерам удалось похитить шесть файлов. Среди них документ, касающийся переговоров между Британией и ЕС по Brexit, а также переговоров с Украиной и Беларусью.

Как отмечается, утечка документов по Украине и Беларуси произошел, когда служба безопасности уже узнала об атаке и контролировала ее ход.

По информации «УП» 28 февраля, хакерская группа APT28, которую обычно связывают с Россией, атаковала серверы МИД и Минобороны Германии.

Хакерская группа APT28, также известная как Fancy Bears, осуществляет кибератаки на государственные, информационные, военные и другие структуры стран. Группу подозревают, в частности, в осуществлении масштабной атаки на внутреннюю сеть Бундестага в мае 2015 года.