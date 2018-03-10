В Николаеве на иностранном судне пограничники выявили наркотики

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В Николаеве сотрудники Госпогранслужбы и Государственной фискальной службы выявили на иностранном судне выявили наркотики.

Об этом сообщает пресс-центр ГПСУ.

Запрещенные для перемещения через государственную границу медицинские препараты  пограничники Херсонского отряда отдела «Николаев» совместно с представителями ГФС обнаружили 8 марта в пункте пропуска «Николаевский морской торговый порт» во время оформления иностранного судна.

В частности пограничники нашли 60 таблеток «Sinutab» и 10 ампул «Fenobarbetal» с содержанием психотропных веществ, а также 20 ампул «Tramadol» иностранного производства с содержанием наркотических веществ.

Напомним, в Николаеве пограничники обнаружили на иностранном судне марихуану

Тарас Леонтян

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