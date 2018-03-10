Украинец пытался провезти на оккупированный Донбасс крупную сумму денег и медикаменты

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В субботу, 10 марта, на линии разграничения в Донецкой области военнослужащие Краматорского погранотряда совместно с представителями фискальной службы обнаружили попытку провезти на оккупированный Донбасс большую сумму денег и медицинские препараты.

Об этом сообщает пресс-центр Государственной пограничной службы Украины.

Нашли деньги и медикаменты во время мероприятий контроля у гражданина Украины, который следовал к временно оккупированной территории через контрольный пункт въезда-выезда «Майорское».

В ходе проверки пограничный наряд в автомобиле украинца обнаружил 60 тысяч долларов США и 13 тысяч гривен. Также в авто находились различные медицинские препараты, используемые в области стоматологии. Их сумма оценки составляет более 10 тысяч гривен.

Гражданина и обнаруженные находки передали сотрудникам ГФС для принятия правового решения.

Напомним, в Николаеве на иностранном судне пограничники выявили медикаменты психотропного и наркотического действия.

 

Тарас Леонтян

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