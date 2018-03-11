В Кривом Роге «накрыли» порностудию, в которой работали несовершеннолетние девушки

В Кривом Роге правоохранители «накрыли» онлайн-порностудию, в которой оказывали секс-услуги подростки.

Об этом сообщает 1tv.kr.ua.

В субботу, 10 марта, в Центрально-Городском районе следователи и сотрудники уголовного розыска Криворожского отдела полиции «накрыли» онлайн-порностудию. В ней работали три несовершеннолетние девушки 16-и и 15-и лет.

Отмечается, что онлайн-студию организовали в арендованной квартире, в которой подростки не только оказывали секс-услуги онлайн, но и жили. В помещении полицейские изъяли три ноутбука и нашли видеозаписи порнографического характера.

Ранее сообщалось, что в Польше по подозрению в педофилии задержали политтехнолога, который работал на Садового.