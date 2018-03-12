У Луценко завели дело на 18 судей Конституционного суда России за пособничество в аннексии Крыма

Главная военная прокуратура 1 марта составила сообщение о подозрении Председателю и 18 судьям Конституционного Суда Российской Федерации в пособничестве в оккупации территории Автономной республики Крым.

Об этом сообщил в Facebook генеральный прокурор Юрий Луценко.

Судьям инкриминуетьтся совершения преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 110 Уголовного кодекса (пособничество в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, представителями власти, по предварительному сговору группой лиц, повлекшее тяжкие последствия).

Луценко отмечает, что 18 марта 2014 в Москве с участием Президента РФ Владимира Путина и самопровозглашенных представителей так называемой «власти Крыма» Сергея Аксенова, Владимира Константинова и Алексея Чалого подписан «Договор о принятии в РФ Республики Крым и создании в составе РФ новых субъектов», который является ничтожным с правовой точки зрения.

Уже на следующий день, 19 марта 2014 года, судьи КС РФ, действуя по предварительному сговору группой с представителями власти и Вооруженных Сил РФ, единогласно признали этот договор якобы соответствующим Конституции РФ. Причем, как признался в своем интервью Председатель КС РФ Валерий Зорькин, «фактически судьи сделали конечный документ в течение двух часов, что является беспрецедентным случаем для высшей юридической инстанции России», а спешку с принятием решения «диктовали события» и «просьба президента».

Согласно требованиям ст. 8 Федерального конституционного закона РФ «О порядке приема в Российскую Федерацию и образования в ее составе нового субъекта Российской Федерации» от 17 декабря 2001 года, договор о принятии нового субъекта Российской Федерации может быть ратифицирован только в том случае, если Конституционный Суд РФ признает этот договор соответствующим Конституции Российской Федерации. Таким образом, искусственная легитимизация руководством Российской Федерации оккупации части территории Украины - Автономной республики Крым и города Севастополь, была бы невозможна без указанного незаконного решения судей Конституционного Суда РФ.

«Указанными действиями судьи Конституционного Суда Российской Федерации способствовали представителям власти и Вооруженных Сил РФ путем устранения препятствий в совершении ими умышленных действий с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, которые привели к тяжелым последствиям в виде оккупации части территории Украина и причинение материального ущерба нашей стране на сумму более 1 триллиона гривен», - говорится в сообщении.

6 марта с помощью курьерской службы международной доставки и по электронной почте письменные сообщения о подозрении вместе с памятками о процессуальных правах и обязанностях подозреваемого, а также повестками о вызове для проведения следственных действий на 13 и 19 марта 2018 года, доставлены по месту работы подозреваемых (Конституционный Суд РФ, получил работник секретариата Сенякова).

В случае неявки в Главную военную прокуратуру в определенный срок без уважительных причин подозреваемые будут объявлены в розыск и направлено в суд ходатайство о предоставлении разрешения на их задержание с целью доставки в суд для рассмотрения ходатайства о применении меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, Генпрокуратура подписала сообщение о подозрении Сталину и Берии.