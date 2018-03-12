В Николаеве в одном районе воры за ночь обокрали пять автомобилей

В Центральном районе Николаева в ночь на понедельник, 12 марта, воры обокрали пять автомобилей.

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщил собеседник в Главном управлении Нацполции в Николаевской области.

«Николаев такой Николаев. Окно, аккумулятор... А как у вас начинается этот прекрасный понедельник?» – написал на своей странице в Facebook Кирилл Ющишен и опубликовал фото поврежденного автомобиля.

При краже из этого автомобиля в районе улицы 3-Слободская исчез аккумулятор. Также злоумышленники, видимо, хотели украсть что-то ценное в салоне авто и разбили боковое окно.

Также в комментарии к этой записи еще один николаевец опубликовал фото поврежденного автомобиля. Судя по снимку, происшествие произошло на улице Большая Морская в районе пересечения с 3-й Слободской.

Напомним, ранее в Николаеве полиция задержала серийного вора автомобильных аккумуляторов.