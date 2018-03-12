СБУ проводит массовые обыски у организаторов антиукраинских митингов – сообщают об изъятом оружии и взрывчатке

Служба безопасности Украины проводит более 25 обысков у организаторов антиукраинских акций в нескольких регионах страны.

Об этом в Facebook сообщила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская.

«Сегодня Служба безопасности Украины проводит более 25 санкционированных обысков в разных регионах у лиц, которые способствуют стране-агрессору в проведении антиукраинских акций», - сообщила Гитлянская.

По ее словам, в ходе обысков были изъяты пропагандистские материалы, оружие, взрывчатка и многие другие доказательств подрывной работы.

«Более подробная информация будет обнародована на сайте СБУ после завершения всех необходимых процессуальных действий. К сожалению, среди этих граждан есть те, кто имеет отношение к журналистскому цеху, но принадлежность к профессии не может быть индульгенцией от законной ответственности за антигосударственные действия», - добавила она.

Напомним, 8 марта между подконтрольным Украине Бахмутом и оккупированной Горловкой был с арсеналом вооружения был задержан руководитель Центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимир Рубан.

Его подозревают в подготовке теракта в правительственном квартале и подготовке покушений на высших должностных лиц государства.

Сам руководитель Центра освобождения пленных отбрасывает все обвинения и заявляет, что просто был за рулем автомобиля, в котором нашли оружие. Об арсенале он ничего не знал. Шевченковский районный суд города Киева вынес решение взять Владимира Рубана под стражу без права залога сроком на 60 дней.