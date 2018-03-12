В Харькове задержали владельца сети магазинов на оккупированном Донбассе – его обвиняют в финансировании «ДНР»

Служба безопасности Украины вместе с Генеральной прокуратурой задержали крупного бизнесмена из оккупированных районов Донецкой области, который приехал в Харьков по личным делам.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Коммерсант владеет сетью продуктовых магазинов в ОРДО и наладил механизм поставок продуктов питания и табачных изделий из России. Часть продукции шла на нужды незаконных вооруженных формирований «ДНР».

Также указано, что коммерсант является депутатом подконтрольного России Горловского городского совета и входит в десятку крупнейших плательщиков налогов в бюджет оккупированной части Донецкой области.

Во время обысков в харьковской квартире предпринимателя и по месту жительства его родственников правоохранители изъяли документацию и электронные носители информации с доказательствами финансирования террористов. У него также обнаружено 50 тыс. долларов, 150 тыс. гривен и банковские карточки, на которых хранятся средства, полученные от незаконной деятельности.

В рамках уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины, задержанному сообщено о подозрении.

Напомним, в Киеве СБУ задержала бизнесмена, который обеспечивал медикаментами боевиков «ДНР».