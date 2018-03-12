На Одесчине военнослужащий зарезал 19-летнего подростка

Военнослужащий 28 отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины, которая дислоцируется в Одесской области, во время драки убил 19-летнего парня.

Об этом сообщает пресс-служба бригады.

Инцидент произошел во время праздничных дней. 30-летний военнослужащий праздновал свой день рождения в компании жены и боевого товарища. Однако группа подвыпивших парней в возрасте от 18 до 20 лет спровоцировала драку с военными.

Во время потасовки боец Вооруженных сил ударил одного из подростков ножом. В результате парень умер от потери крови по дороге в больницу.

«Командование части выражает родным и близким Дмитрия искренние соболезнования и в очередной раз подчеркивает военнослужащим на необходимости строгого соблюдения правил поведения в общественных местах и сохранении чести и достоинства защитника Украины», — сказано в сообщении

Следствие по этому делу продолжается.

Напомним, на Киевщине задержали экс-бойца АТО, который стрелял и бросал гранаты в соседей и полицейских.