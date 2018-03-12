В Николаеве неизвестный сообщил о «заминировании» Варваровского моста - тревога оказалась ложной

В Николаеве днем 12 марта неизвестный мужчина сообщил в полицию о якобы заминировании Варваровского моста.

Данную информацию «Преступности.НЕТ» подтвердили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Аноним сообщил, что мост или «уже заминирован» или «будет заминирован» в течение часа. На место происшествия направили все службы экстренного вызова, от полиции и спасателей, до СБУ, взрывотехников и медиков.

На данный момент решение о перекрытии моста пока не приняли. Данную меру могут принять, когда специалисты оценят сложившуюся ситуацию.

Обновлено в 16:21. Согласно сообщению отдела коммуникации полиции Николаевской области, сообщение о заминировании не подтвердилось:

«Взрывотехники и кинолог со служебной собакой тщательно обследовали территорию. Каких-либо предметов или устройств, которые могли бы представлять угрозу жизни и здоровью граждан, не выявлено. Информация по данному факту внесена в журнал Единого учета. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего».

Напомним, что ранее в Николаеве сообщали о заминировании Центрального районного суда, тревога не подтвердилась.