Убийца, расчленивший сотрудницу СИЗО в Одессе, признался, что его вынудили совершить преступление

39-летний обвиняемый в жестоком убийстве и расчленении сотрудницы одесского следственного изолятора, которое произошло в августе прошлого года, сделал признание в суде.

Об этом сообщает издание «Редакция» на своей странице в Facebook.

По словам обвиняемого, совершить преступление его вынудили действующий сотрудник и один из заключенных пенитенциарного учреждения.

Напомним, что в августе 2017 года на территории Одесского СИЗО в мусорном баке были найдены расчлененные останки тела женщины. Как выяснилось, женщина была сотрудницей СИЗО, младшим инспектором режима охранного учреждения. В ходе расследования правоохранительными органами разоблачен 39-летний заключенный, который, по данным следствия, подозревается в убийстве женщины. Известно, что ранее он был судим за умышленное лишение жизни и разбойное нападение.

Также сейчас идет судебное разбирательство обвинительного акта в отношении бывшего руководителя Одесского учреждения исполнения наказаний № 21 (СИЗО) по факту служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия.

Напомним, в сентябре 2017 года в Одесском СИЗО заключенная напала на инспектора, по данному факту проводят внутренние проверки.