В России студентам угрожают выселением из общежития за неявку на президентские выборы

Читают: {{ reading || 0 }}Прочитали:{{ views || 7 }}Комментариев:{{ comments || 0 }}    Рейтинг:(4)   

В России студентов одного из оренбуржских учебных заведений шантажом заставляют проголосовать на выборах президента, которые состоятся 18 марта. 

Об этом в Twitter сообщил пользователь Michael Avrinsky.

Так, студентам, которые не проголосуют на президентских выборах, угрожают выселением из общежития.

Администрация заведения советует ученикам запланировать все свои дела таким образом, чтобы у них было время появиться на выборы и проголосовать.

Напомним, избирком Тульской области досрочно сообщил о высокой явке на выборах президента РФ.

Роман Свиридов

Оставить свои комментарии и высказать свое мнение Вы можете на странице «Преступности.НЕТ» в социальных сетях Facebook ВКонтакте

русскийпреступность