В России студентам угрожают выселением из общежития за неявку на президентские выборы

В России студентов одного из оренбуржских учебных заведений шантажом заставляют проголосовать на выборах президента, которые состоятся 18 марта.

Об этом в Twitter сообщил пользователь Michael Avrinsky.

Так, студентам, которые не проголосуют на президентских выборах, угрожают выселением из общежития.

Администрация заведения советует ученикам запланировать все свои дела таким образом, чтобы у них было время появиться на выборы и проголосовать.

Оренбург. За низкую явку на выборах студентов обещают выселять из общаг pic.twitter.com/u7T34fXm94 — Michael Avrinsky (@gsl2k10) 10 марта 2018 г.

Напомним, избирком Тульской области досрочно сообщил о высокой явке на выборах президента РФ.