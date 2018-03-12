По «делу Романчука» допросили Соколова – экс-замглавы Николаевского облсовета отрицает лоббирование скандального вопроса по карьеру

В Центральном райсуде Николаева в понедельник, 12 марта, в качестве свидетеля по уголовному производству относительно экс-вице-губернатора Николая Романчука допросили бывшего первого заместителя Николаевского облсовета Михаила Соколова, который принялся отрицать свое лоббирование вопроса о скандальном карьере, а само уголовное производство – политическим.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Михаил Соколов в суде утверждал, что с Николаем Романчуком малознаком и почти не общался. По его словам, у них были исключительно рабочие отношения. Кроме того, он рассказал, что почти ничего не знает о предприятии «ЕЛК-Буд», директор которого Максим Гламаздин просил разрешение на разработку карьера и признан потерпевшим в этом уголовном производстве.

– В рабочее время, в ходе совещания первый замгубернатора Романчук Николай Павлович завел ко мне в кабинет какого-то мужчину ранее мне неизвестного, представил как инвестора, который хочет создавать рабочие места и хотел бы провести какие-то оформительские процедуры. Я в этот момент и познакомился, не видя никаких документов… Таким образом и был представлен мне видимо директор этого предприятия. Сейчас даже не вспомню его фамилию, – рассказал Соколов о знакомстве с Гламаздиным.

Он также рассказал, что ему сообщили о желании фирмы добывать ископаемые в Еланецком районе. На это он якобы сказал, что Максиму Гламаздину согласно постановлению Кабмина не нужно получать никакого разрешения от областного совета и «ЕЛК-Буд» может получить горный отвод на карьер по «молчаливому согласию» органа местного самоуправления.

– Я проинформировал при Романчуке, при работниках облсовета о том, что он (Гламаздин, - ПН) обратился не по адресу, а ему необходимо обращаться в Кабинет Министров в соответсвии с этим постановлением. Кабинет Министров, во-первых, выдает лицензию на пользование ископаемыми, а во-вторых, Кабмин запрашивает облсовет на предмет разрешения. Если облсовет в течение месяца не отвечает, то тогда предоставляется «молчаливое согласие», – отметил экс-замглавы облсовета.

Также он сказал, что на этой встрече присутствовал и бывший советник главы Николаевского совета Геннадий Левченко. Отметим, что Левченко также подозреваемый в производстве и скрывается от следствия.

– Он (Левченко, – ПН) из службы, которая обеспечивает работу областного совета. У нас таких должностей несколько и некоторые из них, вроде, до сих пор вакантные. Он занимал должность советника всего областного совета, не главы, не первого заместителя. Это единственный, человек, который в составе 32 или 34 работников облсовета, который имеет диплом горного инженера. В связи с этим я впсоледствии обратился к Геннадию Валентиновичу Левченко помочь разобраться в вопросе и ошибочное появление и обращение руководителя предприятии в облсовете развеять, определить и так далее, – отметил Михаил Соколов.

Прокурор также задал Соколову вопрос, почему Николай Романчук именно к нему обратился по вопросу Гламаздина, на что тот ответил: «мне это неизвестно».

– Я проинформировал, что я лишь один из 64 депутатов, у меня есть один голос, и я на никакие другие голоса не влияю, – высказался Соколов, уверяя, что процедура голосования в облсовете происходит без постороннего контроля.

Также Соколов в своих показаниях сказал, что считает действия Максима Гламаздина провокацией для определенных политических целей. Он часто видел Гламаздина в здании облсовета, но уверяет, что игнорировал директора «ЕЛК-Буд». О телефонных разговорах с Гламаздиным Соколов вспомнить также не смог.

Судья задала вопрос свидетелю, продвигал ли он вопрос «ЕЛК-Буд» на депутатских комиссиях, на что Соколов дал отрицательный ответ.

– Данный вопрос я на комиссиях не лоббировал. Я лоббировал в целом вопрос согласования любых недр, ну, не согласование, а чтобы власть максимально шла встречу о чем мы с коллегами с коалиции большинства обсуждали, чтобы собирать не 20 миллионов гривен в год, а как соседняя область – полмиллиарда, – сказал Соколов.

Также Михаил Соколов указал, что Геннадий Левченко абсолютно ему никогда не отчитывался по поводу оформления горного отвода для «ЕЛК-Буд».

– Возможно, это была провокация и, возможно, цели у нее были не экономические, а политические, – сказал Соколов, подчеркнув, что он и Романчук потеряли свои должности в облсовете и ОГА соответственно.

Напомним, ранее сообщалось о том, что 3 июня 2016 года в Николаеве в ходе спецоперации СБУ и военной прокуратуры за вымогательство взятки в особо крупном размере, а именно 90 тысяч долларов США, были задержаны заместитель главы Николаевской ОГА Герой Украины Николай Романчук и глава Еланецкой районной государственной администрации Олег Зайзбург. Советнику главы Николаевского областного совета Геннадию Левченко в этот день удалось сбежать. Виктория Москаленко называла Левченко креатурой Михаила Соколова.

Примечательно, что еще одним из фигурантов вышеуказанного дела был и экс-первый заместитель главы Николаевского областного совета Михаил Соколов, фамилия которого, несмотря на то, что у него были проведены обыски, по непонятным причинам, исчезла из материалов уголовного производства. Кроме того, некоторые депутаты прямо указывали, что этот вопрос лоббировали среди депутатского корпуса Соколов и Левченко. Также добавим, что в суде были обнародованы телефонные разговоры Михаила Соколова с коллегой, в которых он заявил, что Максима Гламаздина на него вывел тогдашний председатель Николаевской облгосадминистрации Вадим Мериков.