В Днепре суд оправдал налоговиков, задержанных на взятке в 2 миллиона гривен

Октябрьский районный суд Днепропетровска оправдал двух сотрудников Государственной налоговой инспекции, обвиняемых в вымогательстве и получении двух миллионов гривен взятки. Об этом, ссылаясь на решение суда.

Об этом сообщает «Судебный репортер».

Речь идет о бывшем первом заместителе начальника государственной налоговой инспекции в Октябрьском районе Днепра Эдуарде Комкове и экс-начальнике оперативного управления ГНИ в Октябрьском районе Днепра Евгении Койнаше.

Так, в течение февраля-мая 2015 года налоговая Днепра расследовала дело по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах должностными лицами ООО «Втормет Днепр». Также проверялась причастность должностных лиц ООО «Техинвест проект» и ООО «Посейдон- Трейд».

В мае 2015 представитель компаний «Техинвест проект» и «Посейдон-Трейд», узнав о следственных действиях сам обратился в налоговую, чтобы выяснить причины. Он встретился с первым заместителем начальника налоговой Октябрьского района Комковым, который требовал 2.2 млн гривен за не привлечение бизнесмена к уголовной ответственности.

Комков утверждал, что сумма будет распределена между бюджетом, его руководством, а также работниками прокуратуры и СБУ, курирующих этот вопрос. Он обещал, что подозрение сообщат только директору ООО «Втормет Днепр», на которого фирму зарегистрировали якобы по его потерянным документам. Сообщник Комкова — Койнаш — должен был убедить «Втормет Днепр» взять всю вину на себя.

Однако бизнесмен решил сообщить о требовании взятки в СБУ. Там подготовили средства для контролируемой передачи взятки.

Передача денег состоялась 27 мая 2015 года. На встречу с представителем компаний пришел знакомый Комкова, который, как говорится в приговоре, не был знаком с преступным планом и сначала думал, что должен забрать документы. Увидев, что в коробке деньги посредник позвонил Койнаш, но тот якобы «сказал брать, а потом разберемся». После этого посредника задержали.

У посредника был изъят мобильный телефон. Но суд признал доказательства из протокола осмотра мобильного телефона недопустимыми. Из протокола осмотра, датируется 28 мая 2015 (то есть следующий день после задержания), следует, что телефон уже не был в том пакете, в который его поместили после конфискации, что ставит под сомнение достоверность данных, которые были на телефоне в момент осмотра.

В ходе исследования телефона экспертом также оказалось, что настройки операционной системы устройства возвращены к заводским, что свидетельствует о вмешательстве посторонних лиц.

«Так как телефон находился в фактическом владении должностных лиц государства, то вмешательство, вне разумного сомнения, могло быть осуществлено исключительно ими или при их содействии или небрежности», — отметил суд.

Кроме того, суд обнаружил многочисленные противоречия и в остальных доказательствах. Так, заявление в СБУ представителя «Техинвест проект» и «Посейдон-Трейд» написано 14 мая 2015. Однако, из письма управления оперативного дежурства и охраны СБУ стало известно, что в период 13-18 мая такое лицо в СБУ не заходило. Суд решил, что это может свидетельствовать о ложности показаний свидетеля или о недостоверности заявления.

Кроме того, суд установил, что заявитель по делу оказывал компаниям адвокатские услуги. Суд выяснил, что «Техинвест проект» и «Посейдон Трейд», не согласовывали разглашение адвокатской тайны. Поэтому привлечение этого лица правоохранительными органами для конфиденциального сотрудничества состоялось с грубым нарушением требований УПК.

Также суд выяснил, что не совпадают показания заявителя о деньгах для взятки. Так, он утверждал, что получал деньги от СБУ в Киева. Однако в протоколе указано, что деньги вручались и осматривались в Днепре. Также не совпадает количество купюр. Поэтому суд признал протокол осмотра и вручения денежных средств недопустимым доказательством.

Кроме того, суд решил, что аудио и видео доказательства не соответствуют протоколам НСРД. В итоге суд признал диски и протоколы негласных следственных действий недопустимыми доказательствами.

Суд оценил показания сотрудников налоговой, которые не сказали ничего, что подтвердило бы вину их руководителей, а также документы.

В кабинете Комкова нашли документы по данному уголовному делу. Суд считает, что «теоретически возможно предположить возможное административное влияние Комкова на следователя», что он «неформально» контролировал ход досудебного расследования уголовных производств. Но неоспоримых фактов влияния не установлено.

Так, ни Комков, ни Койнаш не имели полномочий на привлечение должностных лиц «Посейдон Трейд» и «Техинвест проект» к уголовной ответственности. Поэтому, как отмечает суд, даже если бы обстоятельства обвинения были доказаны, их действия не могут быть квалифицированы по ч. 4 ст. 368 УК Украины, поскольку последние не имели полномочий на совершение действий, за которые они якобы получили неправомерную выгоду. В итоге суд вынес оправдательный приговор.

Интересно, что в 2015 году при обыске в доме Комкова обнаружили 63 тысячи долларов США, которые не указанные в декларации экс-чиновника.

Напомним, суд оправдал обвиняемого в сливе информации штабиста Нацгвардии, потому что «не нашел доказательств», что «ДНР» - это террористы.