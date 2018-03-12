В Николаеве задержали грабителей, которые ночью напали на девушку

В Николаеве полиция задержала подозреваемых в ограблении девушки.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

11 марта около часа ночи в Центральный отдел полиции обратилась местная жительница с сообщением, что стала жертвой преступления.

«Она рассказала, что возвращалась домой, когда неожиданно сзади к ней подбежали двое неизвестных мужчин и вырвали из ее рук сумку. Добычей грабителей стали кошелек с 1000 гривен и мобильный телефон».

«Получив описание внешности злоумышленников, недалеко от месяца преступления наряд патрульных полицейских заметил подходящих по ориентировке мужчин. У ранее судимых за имущественные преступления местных жителей возрастом 23 и 28 лет изъяли отобранное у девушки имущество и вернули его владелице», - сообщили в полиции.

Начато уголовное производство по части 2 статьи 186 («Грабеж») Уголовного кодекса Украины, санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от четырех до шести лет.

Напомним, что ранее в Николаеве задержали рецидивиста, который заходил за женщинами в подъезд, избивал их и грабил.