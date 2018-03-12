Житель Николаевщины задушил свою тяжелобольную жену, прикованную к постели

В Березанском районе полицейские задержали 53-летнего мужчину, который задушил свою прикованную к постели жену.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

В полицию поступило сообщение от врачей, что в доме одного из сел района они обнаружили тело 47-летней местной жительницы.

«Женщина ранее злоупотребляла спиртными напитками, и поэтому в последнее время была прикована к постели и почти не двигалась. В тот день мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, начал упрекать жену, что устал от такой жизни. Между супругами возникла ссора, во время которой мужчина сбросил потерпевшую с кровати и начал душить. После того, как женщина перестала подавать признаки жизни, злоумышленник решил скрыть преступление, поэтому, начал убирать в комнате и даже переодел жену, и только после этого пошел к соседу и сообщил, что она якобы умерла. Сосед позвонил местному врачу, и когда он пришел осматривать тело, то обнаружил признаки насильственной смерти и позвонил в полицию», - указано в сообщении.

Подозреваемого, который не прятался и находился дома, задержала полиция. Продолжается расследование уголовного производства, начатого по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины («Умышленное убийство»).

Напомним, что ранее на Николаевщине мужчина до смерти забил жену, потому что она «слишком вежливо общалась с гостем».