На Донетчине на железнодорожной станции на протяжении года тоннами воровали уголь

Полиция Донецкой области задержала преступную группу, которая воровала уголь из вагонов на железнодорожной станции «Покровск», фасовала его на подпольной «сортировочной станции» и продавала через выстроенную сеть сбыта местным жителям по рыночным ценам.

Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Донецкой области.

«Преступная группа с признаками организованности начала действовать в Покровске год назад. В ее состав входили трое мужчин и женщина, все жители Покровска. Установлено, что 36-летний организатор начал промышлять небольшими кражами угля несколько лет назад, а в январе 2017-го поставил это дело «на поток». Мужчина разработал преступную схему и привлек к противоправной деятельности знакомых», - сообщается на сайте полиции.

Злоумышленники провели подготовку: в ограде возле железнодорожного пути были пробиты «ходы» для транспортировки похищенного угля, а на заборе установлены камеры видеонаблюдения.

«Через камеры, не выходя из дома, организатор следил за прибытием грузовых поездов и местонахождением работников службы охраны. Брали только лучшие сорта угля, качество продукции проверял главарь группировки. Сообщники грузили товар в мешки и через заранее сделанные отверстия заносили в «сортировочную станцию», которую обустроили прямо у места стоянки вагонов. Для этого владелец «бизнеса» приобрел несколько зданий в районе железной дороги», - рассказывают в полиции.

В целях конспирации ход дела координировали с помощью видеонаблюдения. Награбленное развозили грузовиками по пунктам сбыта в Покровске и Мирнограде, откуда продавали населению по рыночным ценам.

«В режиме секретности сотрудники уголовного розыска областного главка полиции задокументировали факты похищения и сбыта угля. Самое сложное при этом было «обойти» камеры видеонаблюдения. Операцию по задержанию готовили несколько месяцев, к ее реализации были привлечены бойцы Корпуса оперативно-внезапной действия», - говорится в сообщении.

В областном главке полиции сообщили, что только на стадии реализации задокументировано 12 фактов хищения угля, ущерб от которых составил более 80 тыс. грн. У членов преступной группы по разным адресам изъято более 60 тонн угольной продукции, «черную» бухгалтерию, видео- и компьютерную технику, деньги, полученные преступным путем, пистолет «Zoraki».

Злоумышленники, кроме одного из участников преступной группы, который был судим за имущественное преступление, ранее к уголовной ответственности не привлекались.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.3 ст.185 Уголовного кодекса Украины «Кража». Подозреваемым грозит от 3 до 6 лет лишения свободы.

Напомним, в трех областях Украины СБУ обнаружила врезы в трубопроводы, из которых цистернами качали нефть.