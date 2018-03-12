Николаевец ранил ножом прохожего, который сделал ему замечание

В Николаеве полицейские задержали мужчину, который тяжело ранил ножом прохожего.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

9 марта вечером 43-летний пострадавший увидел, что неизвестный перелезает через забор домовладения по улице Станиславского в Корабельном районе.

«Решив, что это вор, прохожий пытался помешать ему попасть в чужое помещение, поэтому окликнул его. В дальнейшем выяснилось, что это был владелец дома, который из-за чрезмерного количества выпитого алкоголя не смог открыть ворота обычным способом. Хозяин возмутился претензиями прохожего, поэтому между нетрезвыми мужчинами возникла ссора. Во время конфликта хозяин дома ударил ножом мужчину и ушел. Раненый николаевец смог добраться до своего дома (он живет неподалеку), рассказать все родным, которые и вызвали «скорую», - отметили в полиции.

Пострадавший получил ранение грудной клетки с повреждением легкого и сердца. Врачам удалось спасти ему жизнь, а 52-летнего злоумышленника задержали полицейские. Ему грозит от пяти до восьми лет лишения свободы.

Напомним, что ранее житель Николаевщины задушил свою тяжелобольную жену, прикованную к постели.