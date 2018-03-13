В Киеве задержали злоумышленников, пытавшихся похитить магнитофоны и обогреватель в детсаду

ограбление детсада в Киеве В Деснянском районе Киева трое мужчин при попытке ограбить детский сад были задержаны полицией охраны. Они пытались украсть два магнитофона и обогреватель.

Об этом сообщается в отделе коммуникации Национальной полиции.

В ночь на 12 марта в диспетчерскую полиции поступило уведомление о том, что неизвестные, взломав окно, проникли в детсад на бульваре Выгуровского. Прибыв на место происшествия, полиция охраны задержала троих мужчин 26-ти, 20-ти и 19-ти лет.

Злоумышленники пытались похитить два магнитофона и обогреватель. Задержанные были доставлены в полицейский участок. На место преступления была вызвана следственно-оперативная группа, которая собрала сведения о происшествии. На их основании было начато уголовное производство по ст. 185 Уголовного Кодекса Украины («Кража»). Злоумышленникам грозит до шести лет лишения свободы.

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Напомним, что суд отправил на 4,5 года в тюрьму рецидивиста, который решил обогатиться на телефоне николаевского школьника.