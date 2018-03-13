«Сотни дубов спилены осенью и зимой», - николаевец рассказал о браконьерах, промышляющих в Марьевском урочище

Заповедная зона Марьевское урочище пострадала от массовой вырубки деревьев браконьерами.

Об этом на своей странице в «Facebook» написал николаевец Сергей Савченко.

«Сотни огромных дубов спилены этой осенью и зимой. Особенно пострадала северная часть урочища с огромными дубами. Браконьеры чувствуют себя там, как в своем огороде – заезжают и выпиливают целые поляны. Судя по масштабам и качеству древесины, пилят не на дрова, а для продажи производителю досок. В какую сторону ни глянь – везде видны очередные поляны с огромными пнями. Браконьеры свежие спилы маскируют травой и листьями, так быстрее темнеет срез».

«У нас многотысячная армия полиции, и никому нет дела, что в заповедной зоне дельцы устроили бизнес. За этот бардак надо выгнать начальника областной полиции и директора лесхоза за несоответствие занимаемой должности», - написал николаевец.

Напомним, ранее сообщалось, что на Николаевщине неизвестные вырубили 93 дуба в заповеднике.