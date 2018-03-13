На Николаевщине вооруженные разбойники связали скотчем пожилую пару и отобрали их деньги

В селе Бугское Вознесенского района 10 марта в дом пенсионеров проникли вооруженные грабители и отобрали у пожилых людей их денежные сбережения.

Об этом сообщает отдел коммуникации Главного управления Нацполиции в Николаевской области.

76-летняя жительница села Бугское сообщила в полицию о нападении в 01:35. К ней в дом проникли двое неизвестных и начали угрожать оружием. Злоумышленники связали домовладелице и ее 80-летнему мужчине руки и ноги скотчем, а после этого завладели одной тысячей долларов США и пятью тысячами гривен. После получения добычи преступники скрылись.

Следователи начали уголовное производство по признакам части 3 статьи 187 Уголовного кодекса Украины («Разбой»). Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества.

Также полиция обращается с просьбой к гражданам помочь в раскрытии указанного преступления и полезную для следствия информацию предоставлять в Вознесенское отделение полиции по адресу: Вознесенск, улица Киевская, 24, телефон: (05134) 4-54-44, 102.

Напомним, двое николаевцев ограбили прикованного к постели пенисионера – у него забрали даже морскую свинку.