В Николаеве полицейские задержали пенсионерку с полсотней шприцов с наркотиками

В Корабельном районе Николаева 9 марта около 09:00 патрульные полицейские остановили автомобиль «ВАЗ-2107» за нарушение водителем правил дорожного движения. Из салона авто вышла пенсионерка и выбросила 50 шприцов с веществом бурого цвета.

Об этом сообщает управление патрульной полиции в Николаевской области на своей странице в Facebook.

Пассажирка пожилого возраста изрядно нервничала и постоянно рылась в карманах жилетки. После вопроса полицейских все ли с ней хорошо, она вышла из автомобиля и начала спешно выкидывать что-то из карманов на землю. Как позже выяснилось, это были 50 обрезанных и запаянных шприцов с веществом бурого цвета, снаружи похожего на наркотическое.

После задержания водителя и пассажирки патрульные вызвали следственно-оперативную группу Корабельного отдела полиции. 62-летней жительнице объявили подозрение в совершении преступления по части 1 стати 307 Уголовного кодекса Украины («Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов»). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от четырех до восьми лет. На данный момент ей избрали меру пресечения в виде домашнего ареста.

В свою очередь на 35-летнего водителя полицейские вынесли постановление по части 2 статьи 122 Кодекса Украины об административных правонарушениях («Нарушение правил использования предупреждающих сигналов при начале движения или изменении их направления»).

Напомним, что ранее в Николаеве суд отпустил под домашний арест тетю скандального Казимирова, задержанную за организацию наркопритона. Вскоре женщина умерла, не дождавшись приговора суда.