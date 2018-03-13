На Днепропетровщине школьник устроил жестокую расправу над своими соседями – зарезал 4-летнего ребенка и его отца

Ученик 11 класса одной из школ Павлограда, что в Днепропетровской области, устроил жестокую расправу над своими соседями.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы полиции в Днепропетровской области.

Инцидент произошел еще 10 марта в 23:20. Жертвами одиннадцатиклассника стали четырехлетний ребенок и его 30-летний отец. При этом его 35-летняя мать, которая сейчас беременна, получила многочисленные ножевые ранения.

Полицейские выяснили, что поздно вечером молодой человек постучался в дверь супругов. Ему открыл глава семейства, которому сразу было нанесено несколько не совместимых с жизнью ножевых ранений. Он скончался на месте. Дальше преступник пробрался в комнату, где спал четырехлетний малыш. Парень несколько раз ударил ребенка ножом. Его защитить попыталась беременная мать, которая также получила несколько ударов ножом. После расправы над семьей школьник разбил окно и скрылся.

Мать с ребенком срочно госпитализировали в больницу. Однако врачам удалось спасти только женщину.

Правоохранителям удалось довольно быстро найти преступника. Буквально через пару часов выяснилось, что молодой человек обратился в местную больницу, так как получил ранение, когда разбивал окно и скрывался с места преступления.

Было установлено, что 18-летний парень является учеником школы №3 и ранее уже имел проблемы с законом.

Следственным отделом Павлоградского ОП внесены сведения в ЕРДР с правовой квалификацией по п. 1, п. 2 ч. 2 ст. 115 УК Украины. Решается вопрос об избрании парню меры пресечения. Следственные действия продолжаются.

Напомним, в Николаеве мужчина зарезал соседку во время застолья и только утром вызвал врачей.