Надежда Савченко занималась подготовкой военного переворота в Украине, ее подозревают в госизмене, - СМИ

В ближайшее время внефракционному нардепу Надежде Савченко может быть объявлено подозрение о государственной измене.

Об этом сообщает «Страна».

По данным источников в силовых структурах, за Савченко правоохранители взялись еще осенью 2017 года, когда она обсуждала с несколькими высокопоставленными офицерами ГУР Министерства обороны во главе с «Кедром» (он же майор 8-го полка спецназа ГУР Павел Балов) возможное изменение ситуации в стране.

Общая канва обсуждения была такова, что в Украине нужно наводить порядок, патриотически настроенные офицеры недовольны коррумпированной властью и при определенных обстоятельствах могли бы помочь политикам-патриотам свергнуть антинародный режим.

«Надежду эти сладкие речи так впечатлили, что она прямо спросила – готов ли «Кедр» со товарищи участвовать в этом деле вместе с ней, на что господа офицеры якобы выразили свое согласие. Правда, новоявленные «декабристы» из спецназа ГУР зачем-то спросили у Савченко – есть ли у нее возможности привезти оружие из "ДНР" для осуществления этого замысла. Наш источник не смог пояснить - почему Надежда не задалась логичным вопросом – зачем украинским военным (да еще и из элитного подразделения) для осуществления переворота в Киеве потребовалось оружие аж из Донецка. Неужели нельзя было просто взять в своей же части?» - пишет издание.

Также, по данным источника, Савченко якобы сообщила, что заняться этим вопросом может позднее арестованный переговорщик Владимир Рубан.

После этого именно она познакомила Рубана с «Кедром» на встрече в столичной гостинице «Амбассадор». Формальным поводом для разговора послужил вопрос обмена пленных. «Кедр» сказал, что у него в плену в Луганске находится несколько бойцов, и он хотел бы их обменять. С этого и начали обсуждение при встрече с Рубаном, но потом быстро перешли к основной теме – подготовке военного переворота в Киеве, для чего, по словам военных, им кровь из носу нужно немного оружия именно из «ДНР».

Рубану эта идея почему-то тоже не показалась безумной или, как минимум, подозрительной. И он якобы согласился помочь с доставкой оружия, пообещав, что договорится об этом с главарем «ДНР» Александром Захарченко и так называемым «министром доходов и сборов ДНР» Тимофеевым («Ташкентом»).

Позже состоялось еще несколько встреч. И в ходе одной из них «Кедр» познакомил Рубана и Савченко с одним высокопоставленным военным, командиром крупного подразделения ВСУ. На встрече командир выразил готовность участвовать в свержении режима и двинуть свою часть на Киев, но попросил за это 2 миллиона долларов.

Савченко якобы пообещала решить денежный вопрос и провела по этому поводу переговоры с рядом оппозиционных политиков.

«Стоит отметить, что эти, все предыдущие и все последующие разговоры фиксировались на аудио и видео. То есть фильмотека будет выложена богатая», - сказал нам источник в силовых структурах.

Первую партию оружия из «ДНР» при помощи «Кедра» (он обеспечил коридор с украинской стороны на линии разграничения) вывезли еще в ноябре. Доверенный человек Рубана переправил его на территорию части в Хмельницком, где служил «Кедр».

Вторую ходку наметили на март по той же схеме («Кедр» обеспечивает коридор). Во время перехода Рубана и задержали.

«Действительно, можно предположить, что Савченко пыталась обратить в свою веру «Кедра» и других военных и те наивно согласились. Потом СБУ или кто-то еще это раскусили, перевербовали «Кедра» и, с их помощью организовали операцию по задержанию Рубана с перспективой предъявления обвинения Савченко», - рассказал источник издания.

Ранее сообщалось, что внефракционного нардепа Надежду Савченко вызвали на допрос в СБУ в связи с задержанием главы центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана с оружием в зоне АТО.

Отметим, что после освобождения Савченко из российской тюрьмы Президент Украины Петр Порошенко присвоил ей звание Героя Украины.

Как известно, ранее народный депутат Татьяна Рычкова, выступая с трибуны Верховной Рады заявила, что Савченко во время своего визита в зону АТО подстрекала десантников, ведущих бои в районе донецкого аэропорта, бросить свои позиции и идти свергать «злочинну владу» в Киеве.

Напомним, 8 марта между подконтрольным Украине Бахмутом и оккупированной Горловкой был с арсеналом вооружения был задержан руководитель Центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимир Рубан.

Его подозревают в подготовке теракта в правительственном квартале и подготовке покушений на высших должностных лиц государства.

Сам руководитель Центра освобождения пленных отбрасывает все обвинения и заявляет, что просто был за рулем автомобиля, в котором нашли оружие. Об арсенале он ничего не знал. Шевченковский районный суд города Киева вынес решение взять Владимира Рубана под стражу без права залога сроком на 60 дней.

Отметим, 12 марта СБУ провела массовые обыски у организаторов антиукраинских митингов – сообщают об изъятом оружии и взрывчатке.