На границе с Польшей полиция задержала немца, везшего украинок в сексуальное рабство

Завербованные иностранцем женщины

Возле пункта «Краковец», что на украинско-польской границе, задержали гражданина Германии вербовавшего украинских женщин в немецкие бордели. Его сообщниками оказалась семейная пара.

Об этом сообщается в департаменте коммуникации Национальной полиции.

По словам полиции, немец завербовал четырех женщин для работы в ночном клубе, в котором он является директором. За предоставление сексуальных услуг, мужчина обещал 100 долларов в час. Кроме этого, он обещал бесплатное жилье для женщин на территории клуба.

Полиции удалось задержать злоумышленника с его пособниками в то время, как они пытались переправиться через украинско-польскую границу. Сообщниками оказалась семейная пара, которая занималась переправкой девушек за рубеж.

Во время обыска автомобиля полиция обнаружила визитки ночного клуба, мобильный телефон и деньги. Были также найдены документы о бронировании жилья в Германии на одного мужчину и четырех женщин.

Водителя транспортного средства задержано в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Продолжаются следственные действия в рамках уголовного производства, открытого по ч. 2 ст. 149 («Торговля людьми или другое незаконное соглашение относительно передачи человека») Уголовного кодекса Украины. Иностранцу-злоумышленнику грозит от трех до восьми лет лишения свободы.

Злоумышленник на фоне автомобиля, которым переправляли женщин Задержанные

Напомним, что в ночь на 11 марта в 50 метрах от границы с РФ задержали криминального авторитета Сумбата Тбилисского.

Ранее, в Николаеве двое иностранцев с помощью считывающих устройств украли с банковских карточек более 600 тысяч гривен. Ими оказались граждане Молдовы и Румынии.