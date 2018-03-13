Премьер-министр Великобритании обвинила Россию в отравлении шпиона Скрипаля и поставила РФ ультиматум

За отравлением бывшего российского разведчика и полковника ГРУ Минобороны РФ Сергея Скрипаля, по всей вероятности стоит Россия.

Об этом сообщает ВВС.

Такое заявление сделала премьер-министр Великобритании Тереза Мэй во время заседания Совета национальной безопасности, на котором объявили последние данные расследования по поводу отравления.

Мэй уточнила, что Скрипаль был отравлен нервно-паралитическим веществом российского производства из семейства «Новичок», сообщило издание The Sun.

- Стало ясно, что Скрипаль был отравлен военным нервно-паралитическим веществом, разработанным в России. [Вещество] входит в группу нервно-паралитических веществ, известных как «Новичок», — сказала премьер.

Мэй также потребовала от России в течение двух дней предоставить объяснения по делу отравления Скрипаля и отчитаться, попал ли газ в Британию случайно, или Скрипаль был намерено отравлен российской стороной.

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон уже объявил послу РФ, что Россия должна «немедленно обеспечить широкое и полное раскрытие» своей программы «Новичок» по контролю за нервно-паралитическими газами в Организации по запрещению химического оружия до конца вторника, 13 марта, пишет портал SkyNewsBreak.

В связи с этим посла РФ вызвали в МИД Великобритании и потребовали выяснить, речь идет о непосредственных действиях Москвы против Великобритании, или же Россия не смогла обеспечить должный контроль над нейропаралитическим веществом российского происхождения, которое оказалось у третьих лиц.

- Сегодня днем мой друг, глава МИД (Борис Джонсон — ИФ), вызвал российского посла в министерство иностранных дел Великобритании и попросил его объяснить, о каком из двух вариантов идет речь, — сказала Мэй, выступая в Палате общин британского парламента.

Напомним, что бывшего российского шпиона Скрипаля вместе с его дочерью отравили неизвестным веществом 4 марта в одном из торговых центров Солсбери. Вместе с ними были госпитализированы более 20-ти человек и один полицейский.

Справка: Сергей Скрипаль – бывший полковник Главного разведывательного управления РФ, также работал в управлении делами МИД РФ

В 2006 году был осужден на 13 лет лишения свободы за шпионаж в пользу Великобритании. Он признался, что был завербован британскими спецслужбами в 1995 году. По информации российского следствия, Скрипалю заплатили более 100 тысяч долларов США за информацию о сотрудниках и агентах ГРУ, действовавших в странах Европы.

В 2010 году был помилован в рамках операции по обмену граждан России, осужденных в России за шпионаж в пользу США и Великобритании, на агентов российских спецслужб, задержанных в США в июне 2010 года.