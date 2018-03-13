На свалке под Николаевом нашли человеческие останки

Возле Николаева, на свалке вблизи микрорайона Матвеевка нашли человеческие останки.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

О находке 12 марта в полицию сообщил местный житель. На место происшествия прибыли сотрудники следственно-оперативной группы и эксперт.

«Фрагменты костей скелета и череп человека, по данным предварительного осмотра, давние, изъяли и направили на проведение судебно-медицинской экспертизы, которая установит окончательную причину смерти», - сообщили в полиции.

По данному факту открыто уголовное производство по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины («Умышленное убийство»), как того требует процедура. На сегодня предварительные обследования дают основания специалистам склоняться к выводу о естественной смерти человека.

Напомним, ранее сообщалось, что в николаевской квартире нашли мумифицированное тело женщины.