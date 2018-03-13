Прокуратура завела дело на соратника Авакова за подделку регистрационных данных партии

Против нового председателя Социалистической партии Ильи Киви возбуждено уголовное производство.

Соответствующую информацию подтвердили INSIDER в прокуратуре Киева.

В ведомстве добавили, что производство возбуждено 27 февраля 2018 года и касается оно подделки регистрационных данных партии.

«Открыто уголовное производство по ч. 4 ст.358 УК из-за противоправной государственной регистрации изменений данных СПУ», - рассказали в ведомстве.

Ранее члены Соцпартии обвиняли Киву в том, что он, при содействии чиновников департамента государственной регистрации, исключил из реестра все руководство Соцпартии, а также подменил состав политсовета и политисполкома СПУ.

Напомним, ранее сообщалось, что СПУ исключила Киву из своих рядов и заявила о попытке рейдерского захвата.